Салливан рассказал, что Малкин и Кросби помогают адаптироваться молодым игрокам в команде

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал о роли Евгения Малкина и Сидни Кросби при адаптации молодых игроков.



«С первых моих дней в «Питтсбурге» мы часто ставили молодых игроков в звено к Малкину или Кросби, они росли под их присмотром и теперь являются частью нашего костяка, как Брайан Раст и Джейк Гюнцель.

Допустим, когда я тренировал Раста в АХЛ, то не имел представления, что он настолько удачно может играть уровнем выше. Но Кросби и Малкин помогли раскрыть его атакующий потенциал. То же можно сказать и про Джейка. При этом не стоит принижать и старания самих игроков, которые хватались за шанс и старались расти рядом с нашими звёздами», – цитирует Салливана официальный сайт НХЛ на русском языке.