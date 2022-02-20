Россия нанесла три броска в третьем периоде финального матча на Олимпиаде

Только что в Пекине (Китай) на арене «Центральный» завершился финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречались сборные России и Финляндии. Встреча закончилась победой финнов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
По ходу третьего периода россияне пропустили шайбу на 31-й секунде, а всего финны нанесли 10 бросков за третью двадцатиминутку. Россияне же в третьем периоде нанесли только три броска в створ ворот соперника.
На 8-й минуте Михаил Григоренко забил в большинстве с передач Никиты Гусева и Никиты Нестерова. Михаил получил шайбу в районе правого пятака и броском в дальний угол над щитком голкипера открыл счёт в матче.
На 25-й минуте защитник «Авангарда» и сборной Финляндии Вилле Покка сравнял счёт. Его ассистентами стали Ханнес Бьёрнинен и Атте Охтамаа.
На 31-й секунде третьего периода Ханнес Бьорнинен впервые в матче вывел финнов вперёд, забив с передач Марко Анттилы и Атте Охтамаа.
- 20 февраля 2022
-
10:20
-
10:16
-
10:15
-
10:11
-
10:09
-
10:08
-
10:07
-
10:04
-
10:03
-
09:58
-
09:58
-
09:57
-
09:55
-
09:55
-
09:48
-
09:48
-
09:44
-
09:42
-
09:42
-
09:39
-
09:38
-
09:33
-
09:32
-
09:32
-
09:29
-
09:29
-
09:28
-
09:25
-
09:25
-
09:22
-
09:21
-
09:20
-
09:19
-
09:05
-
08:58