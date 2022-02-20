Россия нанесла три броска в третьем периоде финального матча на Олимпиаде

Только что в Пекине (Китай) на арене «Центральный» завершился финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречались сборные России и Финляндии. Встреча закончилась победой финнов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).



По ходу третьего периода россияне пропустили шайбу на 31-й секунде, а всего финны нанесли 10 бросков за третью двадцатиминутку. Россияне же в третьем периоде нанесли только три броска в створ ворот соперника.



На 8-й минуте Михаил Григоренко забил в большинстве с передач Никиты Гусева и Никиты Нестерова. Михаил получил шайбу в районе правого пятака и броском в дальний угол над щитком голкипера открыл счёт в матче.



На 25-й минуте защитник «Авангарда» и сборной Финляндии Вилле Покка сравнял счёт. Его ассистентами стали Ханнес Бьёрнинен и Атте Охтамаа.



На 31-й секунде третьего периода Ханнес Бьорнинен впервые в матче вывел финнов вперёд, забив с передач Марко Анттилы и Атте Охтамаа.