Лишь один игрок сборной России по хоккею вошёл в символическую команду Олимпийских игр

В Пекине (Китай) завершился мужской хоккейный турнир Олимпийских игр — 2022. В финальном матче, в котором сыграли сборные России и Финляндии и которая прошла на стадионе «Национальный», финская команда одержала победу со счётом 2:1, став победителем Олимпиады.

В символическую сборную по итогам турнира вошли вратарь сборной Словакии Патрик Рыбар, защитник сборной России Егор Яковлев, защитник сборной Финляндии Микко Лехтонен, а также нападающие: Словакии — Юрай Слафковски, Швеции — Лукас Валльмарк и Финляндии — Сакари Маннинен.

Напомним, по пути к финалу сборная России на групповом этапе сначала переиграла Швейцарию (1:0), потом одолела Данию (2:0), а в заключительном матче уступила Чехии (5:6 ОТ). В четвертьфинале подопечные Алексея Жамнова во второй раз обыграли датчан. В полуфинале сборная России в серии буллитов сломила сопротивление Швеции (2:1 Б).



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