17-летний словак Юрай Слафковски признан MVP Олимпиады-2022

Сегодня, 20 февраля, завершился олимпийский хоккейный турнир среди мужчин. В финальном матче сборная России уступила команде Финляндии со счётом 1:2 (1:0, 0:1, 0:1).
Вчера, 19 февраля, в матче за третье место сборная Словакии обыграла команду Швеции со счётом 4:0. В той встрече дубль оформил 17-летний нападающий Юрай Слафковски, которого признали самым ценным игроком Олимпиады-2022.
Всего на его счету семь голов. Он стал лучшим снайпером турнира.
Также Слафковски занял первое место в гонке бомбардиров, набрав семь очков. Столько же баллов у финнов Сакари Маннинена и Теэму Хартикайнена, а также у канадца Адама Тамбеллини.
Напомним, Словакия впервые в истории Олимпиады стала призёром турнира. Предыдущий лучший результат – четвёртое место в Ванкувере в 2010 году.
- 20 февраля 2022
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