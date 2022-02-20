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Как вы оцениваете выступление сборной России по хоккею на Олимпиаде?

Как вы оцениваете выступление сборной России по хоккею на Олимпиаде?
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Несколько минут назад в Пекине (Китай) на арене «Центральный» завершился финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречались сборные России и Финляндии. Встреча закончилась победой финнов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

На 8-й минуте Михаил Григоренко забил в большинстве с передач Никиты Гусева и Никиты Нестерова. Михаил получил шайбу в районе правого пятака и броском в дальний угол над щитком голкипера открыл счёт в матче.

На 25-й минуте защитник «Авангарда» и сборной Финляндии Вилле Покка сравнял счёт. Его ассистентами стали Ханнес Бьёрнинен и Атте Охтамаа.

На 31-й секунде третьего периода Ханнес Бьорнинен впервые в матче вывел финнов вперёд, забив с передач Марко Анттилы и Атте Охтамаа.

По ходу турнира сборная России проиграла только один матч – команде Чехии на групповом этапе (5:6, ОТ), что не помешало команде Алексея Жамнова выйти из группы с первого места. В плей-офф Россия победила Данию (3:1) и Швецию (2:1, Б).

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как вы оцениваете выступление сборной России по хоккею на Олимпиаде?»

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