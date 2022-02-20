Кожевников: рояль многие могли таскать, а сыграть некому. В финале ОИ не хватало Кузьменко

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение сборной России по хоккею в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Финляндией со счётом 1:2.
«Нормально сыграли. Обидно, досадно, но что сделаешь? Не хватило креатива: рояль многие могли таскать, а сыграть было некому, к сожалению. Ни Шипачёв, ни Гусев, ни Семёнов не проявили себя. Тренерский штаб отработал замечательно — выжали всё из того, что было. Кузьменко не хватало, который мог из ничего сделать момент и реализовать его.
Финны, что ли, показывали сумасшедшую игру? Кроме большинства, я ничего не увидел. У нас оборона обалденно играет, вратарь. В этой игре можно выделить Федотова, ну и Никишина ещё. Жаль, думаю, он уедет. Парень за год вырос просто феноменально», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 20 февраля 2022
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