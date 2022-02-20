Кемиляйнен: очевидно, Ялонен – величайший тренер в истории Финляндии. Он выиграл всё

Защитник сборной Финляндии Валттери Кемиляйнен подвёл итоги финального матча со сборной России на Олимпиаде-2022.



«Это был сложный матч. Я сидел на скамейке и надеялся на лучшее. Я верил в наших парней, но концовка получилась тяжёлой.



Первое олимпийское золото? Это невероятно. Не знаю, что сказать. Как будем праздновать? Не знаю. Возможно, выпьем пива.



Ялонен – величайший тренер в истории сборной Финляндии? Это очевидно. Он выиграл всё.



Когда приеду в расположение клуба? Мне надо связаться с генменеджером и попросить пару выходных. Мы играли как единое целое, доверяли друг другу, следовали системе. В этом весь секрет. Все выложились на полную», – передаёт слова Кемиляйнена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.