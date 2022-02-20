Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кемиляйнен: очевидно, Ялонен – величайший тренер в истории Финляндии. Он выиграл всё

Кемиляйнен: очевидно, Ялонен – величайший тренер в истории Финляндии. Он выиграл всё
Комментарии

Защитник сборной Финляндии Валттери Кемиляйнен подвёл итоги финального матча со сборной России на Олимпиаде-2022.

«Это был сложный матч. Я сидел на скамейке и надеялся на лучшее. Я верил в наших парней, но концовка получилась тяжёлой.

Первое олимпийское золото? Это невероятно. Не знаю, что сказать. Как будем праздновать? Не знаю. Возможно, выпьем пива.

Ялонен – величайший тренер в истории сборной Финляндии? Это очевидно. Он выиграл всё.

Когда приеду в расположение клуба? Мне надо связаться с генменеджером и попросить пару выходных. Мы играли как единое целое, доверяли друг другу, следовали системе. В этом весь секрет. Все выложились на полную», – передаёт слова Кемиляйнена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022