Покка: возможно, это самая великая победа сборной Финляндии

Защитник сборной Финляндии Вилле Покка поделился эмоциями от победы на Олимпиаде-2022.

«Мы контролировали шайбу, контролировали игру, создавали голевые возможности. Одна шайба преимущества – это, конечно, совсем немного, было трудно.



70 лет ждали первого золота на Олимпиаде, готовы ждать ещё 70? Надеюсь, что нет. Но ощущения невероятные. Я не видел ещё, что происходит в Финляндии, но уверен, что там все сходят с ума, тем более в выходной день. Все празднуют. Наконец-то мечта сбылась, и мы это сделали.



Что скажу Арсению Грицюку, когда вернусь в «Авангард»? Если честно, то не знаю. Пока не думал об этом. Поприветствуем друг друга.



Ялонен? Великолепный тренер. Умеет создать команду, создать атмосферу. Все играют по системе, знают игровой план. Это самая великая победа Финляндии? Возможно.

Пока не знаю, как будем праздновать. Пока что нужно добраться домой», – передаёт слова Покки корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.