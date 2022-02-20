Капитан и нападающий сборной России Вадим Шипачёв прокомментировал поражение от Финляндии в финале Олимпиады-2022.

«Если бы сейчас можно было что-то изменить, что бы изменил? Забил бы на один гол больше соперника.

Почему сборная России в последнее время плохо играет с финнами? Мне кажется вообще без разницы. Финляндия это или другой соперник. Надо забивать свои голы, а для этого — создавать моменты.

В чём эта Олимпиада сделала нас сильнее? У нас была хорошая команда. Мы были дружны, но не хватило последнего шага», – передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в финале россияне после первого периода вели в счёте 1:0, но во второй и третьей двадцатиминутках пропустили по шайбе и уступили.