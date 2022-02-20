Жамнов: что мешало Шипачёву? Следующий вопрос

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов ответил на критику в адрес команды.

«Нельзя сравнивать Кубок Первого канала и Олимпиаду — другая ответственность у хоккеистов. На Евротуре у ребят нет такого давления. Кроме того, в Пекине играли на канадской площадке, здесь не было много времени для развития атаки. Раскатов я особо не увидел ни у кого. Мы подстраивались под тот хоккей, который был здесь — упрощённый рабочий. Конечно, мы хотели побольше голов, но как сложилось, так сложилось. Искать в этом причину поражения нет смысла.



Игрокам, выступающим в России, не хватает мастерства, чтобы играть на канадских площадках в более творческий хоккей? Не знаю. Мастерство есть, просто здесь другая плотность, больше борьбы. Из этих нюансов и складывается победа. Посмотрите, здесь сборная Дании билась со всеми на равных, сборная Словакии — когда мы ещё такое могли увидеть? Хоккей выравнивается, нет проходных матчей. Игра меняется, становится быстрее, агрессивнее. Со временем зрелищность обязательно придёт.

Что мешало Шипачёву? Следующий вопрос (смеётся). Ну что ему мешало? Может быть иной характер игры как раз и помешал. Вадим был капитаном и на лавке, и в раздевалке. Но я ещё раз говорю, переходить на личности я не буду, у нас была команда.

Что больше мешало в Пекине: ковидные ограничения или давление прессы? Вы знаете, я бы хотел, чтобы не только в российском хоккее, но и вообще в российском спорте было больше позитива. С журналистами из других стран разговариваешь только про спорт, у нас же почему-то ищут те вещи, которые не надо искать.

Но в других сборных не меняют тренеров каждый год (комментарий журналиста. – Прим. «Чемпионата»). Слушайте, это уже не ко мне вопрос. Нет, я вас прекрасно понимаю, но и вы меня поймите. Я прихожу на пресс-конференцию и готов разговаривать о хоккее. Зачем мне задавать вопросы про гадалку или что-то ещё такое? Это не моя компетенция. Я отвечаю за спортивную составляющую», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.