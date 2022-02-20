«Спасибо за игру!» ФХР опубликовала фото с медалями из раздевалки

Сегодня, в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» завершился финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречались сборные России и Финляндии. Финны одержали победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) и впервые в истории завоевали золотые медали Олимпиады.
Федерация хоккея России в «Твиттере» опубликовала фотографию из раздевалки российских хоккеистов, завоевавших серебряные медали.
«Спасибо за игру! Спасибо за Игры!» – написала ФХР.
Напомним, после первого периода россияне вели в счёте 1:0, но затем пропустили по шайбе во второй и третьей двадцатиминутках и уступили. Ранее команда Алексея Жамнова проиграла только один матч на турнире в заключительном туре группового этапа. Перед той встречей россияне досрочно заняли первое место в квартете.
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