«Спасибо за игру!» ФХР опубликовала фото с медалями из раздевалки

Сегодня, в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» завершился финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречались сборные России и Финляндии. Финны одержали победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) и впервые в истории завоевали золотые медали Олимпиады.



Федерация хоккея России в «Твиттере» опубликовала фотографию из раздевалки российских хоккеистов, завоевавших серебряные медали.



«Спасибо за игру! Спасибо за Игры!» – написала ФХР.

Напомним, после первого периода россияне вели в счёте 1:0, но затем пропустили по шайбе во второй и третьей двадцатиминутках и уступили. Ранее команда Алексея Жамнова проиграла только один матч на турнире в заключительном туре группового этапа. Перед той встречей россияне досрочно заняли первое место в квартете.