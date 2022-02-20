Сборная России по хоккею установила антирекорд по броскам в финальных матчах Олимпиады

Сегодня, 20 февраля, в Пекине (Китай) завершился мужской олимпийский турнир по хоккею. В финале встречались сборные России и Финляндии, финны победили со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). По итогам матча российские хоккеисты нанесли 17 бросков в створ ворот соперника. Это антирекорд среди финалистов Олимпиады.

При подсчёте учитывались финалы с 1992 года, когда команды начали играть по кубковой системе. Раньше турнир проводился по круговой системе. Отметим, что предыдущий антирекорд также принадлежал россиянам. В 1998 году в матче с Чехией российские хоккеисты нанесли 20 бросков.

Третий показатель у Канады, которая в 1994 году 21 раз бросила по воротам Швеции.

Напомним, за третий период команда Алексея Жамнова нанесла три броска в створ ворот соперника.