«Подтвердил свою некомпетентность». Финский генменеджер «Коламбуса» о словах Фазеля об ОИ

Финский генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен на своей странице в «Твиттере» раскритиковал слова бывшего президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля. Швейцарец остался недоволен качеством игры в финале Олимпийских игр — 2022, в котором Финляндия обыграла Россию (2:1).
«Этим комментариями Рене Фазель подтвердил свою некомпетентность в понимании такой прекрасной игры, как хоккей. К сожалению, он слишком долго занимал пост главы ИИХФ», — говорится в сообщении.
Напомним, в Пекине (Китай) завершился финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Финляндии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда одержала победу со счётом 2:1, завоевав золотые медали Олимпиады.
- 20 февраля 2022
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