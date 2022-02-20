Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Подтвердил свою некомпетентность». Финский генменеджер «Коламбуса» о словах Фазеля об ОИ

«Подтвердил свою некомпетентность». Финский генменеджер «Коламбуса» о словах Фазеля об ОИ
Комментарии

Финский генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен на своей странице в «Твиттере» раскритиковал слова бывшего президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля. Швейцарец остался недоволен качеством игры в финале Олимпийских игр — 2022, в котором Финляндия обыграла Россию (2:1).

«Этим комментариями Рене Фазель подтвердил свою некомпетентность в понимании такой прекрасной игры, как хоккей. К сожалению, он слишком долго занимал пост главы ИИХФ», — говорится в сообщении.

Напомним, в Пекине (Китай) завершился финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Финляндии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда одержала победу со счётом 2:1, завоевав золотые медали Олимпиады.

Новость по теме
Рене Фазель остался недоволен качеством финала хоккейного турнира Олимпийских игр
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022