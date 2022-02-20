Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рене Фазель остался недоволен качеством финала хоккейного турнира Олимпийских игр

Рене Фазель остался недоволен качеством финала хоккейного турнира Олимпийских игр
Комментарии

Почётный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал поражение сборной России в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Финляндией.

«Мы увидели, каким будет хоккей в будущем, когда титулы и медали выигрывает оборона. Финал не был чрезвычайно зрелищным, и точно не таким интересным, как игра сборных России и Швеции в полуфинале. Оборонительные действия и немного везения принесли финнам золото Игр, надо их с этим поздравить. Но у россиян всё равно получился хороший турнир, серебро — это тоже олимпийская медаль.

Теперь сборной России надо будет подготовиться к чемпионату мира и там постараться сделать на один шаг больше, чтобы выиграть титул», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Новость по теме
«Вы делаете мир светлее». Иван Федотов обратился к болельщикам после поражения в финале ОИ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022