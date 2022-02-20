Рене Фазель остался недоволен качеством финала хоккейного турнира Олимпийских игр

Почётный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал поражение сборной России в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Финляндией.

«Мы увидели, каким будет хоккей в будущем, когда титулы и медали выигрывает оборона. Финал не был чрезвычайно зрелищным, и точно не таким интересным, как игра сборных России и Швеции в полуфинале. Оборонительные действия и немного везения принесли финнам золото Игр, надо их с этим поздравить. Но у россиян всё равно получился хороший турнир, серебро — это тоже олимпийская медаль.



Теперь сборной России надо будет подготовиться к чемпионату мира и там постараться сделать на один шаг больше, чтобы выиграть титул», — приводит слова Фазеля ТАСС.