Рене Фазель остался недоволен качеством финала хоккейного турнира Олимпийских игр
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Почётный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал поражение сборной России в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Финляндией.
«Мы увидели, каким будет хоккей в будущем, когда титулы и медали выигрывает оборона. Финал не был чрезвычайно зрелищным, и точно не таким интересным, как игра сборных России и Швеции в полуфинале. Оборонительные действия и немного везения принесли финнам золото Игр, надо их с этим поздравить. Но у россиян всё равно получился хороший турнир, серебро — это тоже олимпийская медаль.
Теперь сборной России надо будет подготовиться к чемпионату мира и там постараться сделать на один шаг больше, чтобы выиграть титул», — приводит слова Фазеля ТАСС.
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