Артемий Панарин – первая звезда матча «Оттава» – «Рейнджерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс».Встреча состоялась в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



Российский нападающий гостей Артемий Панарин был признан первой звездой матча. Россиянин забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу. Вторым был признан его одноклубник Райан Строум. Третье же место за форвардом хозяев Тимом Штюцле.



За «Рейнджерс» отличились Райан Строум и российский нападающий Артемий Панарин. Также Панарин в этой встрече отметился результативной передачей. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 29 бросков.



В составе «Оттавы» единственный гол забил Тим Штюцле. Российский защитник Никита Зайцев отметился результативной передачей. Защитник Артём Зуб завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

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