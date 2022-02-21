Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артемий Панарин – первая звезда матча «Оттава» – «Рейнджерс»

Артемий Панарин – первая звезда матча «Оттава» – «Рейнджерс»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс».Встреча состоялась в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Российский нападающий гостей Артемий Панарин был признан первой звездой матча. Россиянин забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу. Вторым был признан его одноклубник Райан Строум. Третье же место за форвардом хозяев Тимом Штюцле.

За «Рейнджерс» отличились Райан Строум и российский нападающий Артемий Панарин. Также Панарин в этой встрече отметился результативной передачей. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 29 бросков.

В составе «Оттавы» единственный гол забил Тим Штюцле. Российский защитник Никита Зайцев отметился результативной передачей. Защитник Артём Зуб завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

Новость по теме
Два очка Панарина и 29 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Оттаву»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022