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«Аризона» обыграла «Даллас», «Сан-Хосе» уступил «Вегасу»

«Аризона» обыграла «Даллас», «Сан-Хосе» уступил «Вегасу»
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В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Аризона Койотс» принимала «Даллас Старз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.

На 31-й минуте счёт открыл Лоусон Круз. Через минуту гости сравняли благодаря усилиям Роопе Хинца. Ник Шмальц вновь вывел свою команду вперёд на 38-й минуте. Точку же в матче поставил Клейтон Келлер на последней минуте.

У россиян Дениса Гурьянова и Александра Радулова коэффициент полезности – «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2022, понедельник. 03:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Круз (Шмальц) – 30:13' (5x5)   1:1 Хинц (Павелски, Хейсканен) – 31:10' (5x5)   2:1 Шмальц (Гостисбер, Келлер) – 37:05' (5x4)   3:1 Келлер (Шмальц, Мэйо) – 59:25' (en)

В параллельном матче в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Киган Колесар, Джек Айкел, Макс Пасиоретти и Чандлер Стивенсон. У хозяев забил Ник Бонино.

У Евгения Дадонова коэффициент полезности – «-1», у Александра Барабанова – «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2022, понедельник. 04:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Колесар (Хауден, Теодор) – 10:14' (5x5)   0:2 Айкел (Стивенсон, Пьетранджело) – 14:34' (4x4)   0:3 Пасиоретти (Теодор, Айкел) – 21:23' (5x5)   1:3 Бонино (Кольяно, Миддлтон) – 50:17' (5x5)   1:4 Стивенсон (Пасиоретти, Руа) – 59:27' (en)
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