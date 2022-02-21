«Аризона» обыграла «Даллас», «Сан-Хосе» уступил «Вегасу»

В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Аризона Койотс» принимала «Даллас Старз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.



На 31-й минуте счёт открыл Лоусон Круз. Через минуту гости сравняли благодаря усилиям Роопе Хинца. Ник Шмальц вновь вывел свою команду вперёд на 38-й минуте. Точку же в матче поставил Клейтон Келлер на последней минуте.



У россиян Дениса Гурьянова и Александра Радулова коэффициент полезности – «-1».

В параллельном матче в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:1.



В составе победителей забивали Киган Колесар, Джек Айкел, Макс Пасиоретти и Чандлер Стивенсон. У хозяев забил Ник Бонино.



У Евгения Дадонова коэффициент полезности – «-1», у Александра Барабанова – «-2».