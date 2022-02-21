Кожевников: дайте Жамнову поработать, он выжал максимум! Надо заканчивать бардак и чехарду

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о работе Алексея Жамнова в качестве главного тренера сборной России.

«Перед Олимпиадой уже столько начудили! Мы её поэтому и проиграли, потому что сначала то один кандидат, то второй, то третий. Дайте человеку и его штабу поработать!



Жамнов должен работать спокойно, сборная достойно выступила, штаб вытащил из игроков максимум. Дайте им поработать! А то у нас вечно один становится, второго снимают. Надо заканчивать этот бардак и чехарду и дать людям тренировать», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, под руководством Жамнова сборная России заняла второе место на Олимпиаде-2022.