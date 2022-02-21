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Плющев: Жамнов готовит сборную к ЧМ? Нормальное решение. Взяли на себя эту ответственность

Плющев: Жамнов готовит сборную к ЧМ? Нормальное решение. Взяли на себя эту ответственность
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о том, что главный тренер сборной России Алексей Жамнов продолжит работу в команде.

«Решение о том, что Жамнов будет готовить сборную к чемпионату мира, нормальное. За два месяца до ЧМ опять менять тренеров, делать всё наспех… Они взяли на себя эту ответственность, пускай несут до конца сезона», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее Плющев раскритиковал работу Жамнова на Олимпиаде в Пекине. Под руководством Жамнова сборная России заняла второе место на турнире, уступив в финале команде Финляндии со счётом 1:2. Напомним, по ходу матча россияне вели в счёте (1:0), но пропустили по шайбе во втором и третьем периодах.

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