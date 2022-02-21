Сборная России по хоккею вернулась в страну после Олимпийских игр — 2022

Сборная России по хоккею вернулась с Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
Самолёт с игроками национальной команды приземлился в московском аэропорту «Шереметьево».
Сборная России заняла на Олимпийских играх второе место, в финальном матче уступив Финляндии со счётом 1:2. На групповом этапе подопечные Алексея Жамнова обыграли Швейцарию (1:0) и Данию (2:0), а также уступили Чехии в овертайме (5:6, ОТ). Российская команда попала напрямую в 1/4 финала, где обыграла Данию (3:1). В полуфинале Россия в серии буллитов переиграла Швецию (2:1, бул.).
Российская команда завоевала второе серебро (первое – в 1998 году) в истории на Олимпийских играх (с 1994 года). Также на счету россиян одно золото (2018 год) и одна бронза (2002 год).
Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Милане (Италия).
- 21 февраля 2022
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