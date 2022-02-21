Капризов, Бучневич и Шестёркин — лучшие российские игроки недели по версии сайта НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке назвал имена лучших российских игроков прошедшей недели.
Первое место занял нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Он набрал 8 (4+4) очков в четырёх матчах и занял первое место по результативности среди россиян, разделив вторую позицию в лиге. Капризов продлил результативную серию до пяти встреч, а в последних 18 матчах он оставался без очков всего один раз.
Второй звездой среди россиян стал форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич. Он набрал 7 (3+4) очков в трёх матчах и занял второе место по результативности среди соотечественников и пятое в лиге. Бучневич помог «Блюз» набрать пять турнирных очков из шести возможных и закрепиться на третьем месте Центрального дивизиона, а его личная результативная серия достигла пяти матчей.
Третью строчку занял голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин. В трёх матчах недели вратарь одержал две победы и один раз проиграл по буллитам, чем помог «Рейнджерс» набрать пять очков из шести возможных. Шестёркин отразил 91 бросок из 95, показав 95,8% процента надёжности при 1,27 в среднем пропущенных за матч гола.
- 21 февраля 2022
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