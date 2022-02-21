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Капризов, Бучневич и Шестёркин — лучшие российские игроки недели по версии сайта НХЛ

Капризов, Бучневич и Шестёркин — лучшие российские игроки недели по версии сайта НХЛ
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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке назвал имена лучших российских игроков прошедшей недели.

Первое место занял нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Он набрал 8 (4+4) очков в четырёх матчах и занял первое место по результативности среди россиян, разделив вторую позицию в лиге. Капризов продлил результативную серию до пяти встреч, а в последних 18 матчах он оставался без очков всего один раз.

Второй звездой среди россиян стал форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич. Он набрал 7 (3+4) очков в трёх матчах и занял второе место по результативности среди соотечественников и пятое в лиге. Бучневич помог «Блюз» набрать пять турнирных очков из шести возможных и закрепиться на третьем месте Центрального дивизиона, а его личная результативная серия достигла пяти матчей.

Третью строчку занял голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин. В трёх матчах недели вратарь одержал две победы и один раз проиграл по буллитам, чем помог «Рейнджерс» набрать пять очков из шести возможных. Шестёркин отразил 91 бросок из 95, показав 95,8% процента надёжности при 1,27 в среднем пропущенных за матч гола.

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