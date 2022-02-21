С. Телегин: после Олимпиады ощущения двоякие. Хотелось большего, конечно

Защитник сборной России по хоккею Сергей Телегин рассказал о перелёте в Москву с Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), а также об эмоциях от прошедшего хоккейного турнира в рамках Олимпиады.



«Это был тяжёлый перелёт. Но душу грело, что мы летим домой. Поэтому усталость как рукой сняло. Настроение перед церемонией на этой арене у меня прекрасное, замечательное.



После Олимпиады ощущения двоякие. Хотелось большего, конечно. Значит, надо больше работать. Но я и так доволен», — передаёт слова Телегина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, сборная России заняла на Олимпийских играх второе место, в финальном матче уступив Финляндии со счётом 1:2. Следующая зимняя Олимпиада пройдёт в феврале 2026 года в Милане (Италия).