Ковальчук: надеюсь, что Плющев читает эти интервью, перед тем как их ему присылают

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал слова заслуженного тренера Владимира Плющева про работу Алексея Жамнова на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Надеюсь, что он читает эти интервью, перед тем как их ему присылают. Пусть каждый воспримет это так, как хочет. Слов Третьяка не читал. Летели в самолёте, интернета не было. Владиславу Александровичу спасибо за поддержку», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Сборная России заняла на Олимпийских играх второе место, в финальном матче уступив Финляндии со счётом 1:2. На групповом этапе подопечные Алексея Жамнова обыграли Швейцарию (1:0) и Данию (2:0), а также уступили Чехии в овертайме (5:6, ОТ). Российская команда попала напрямую в 1/4 финала, где обыграла Данию (3:1). В полуфинале Россия в серии буллитов переиграла Швецию (2:1, бул.).

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