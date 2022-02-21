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Ковальчук: надеюсь, что Плющев читает эти интервью, перед тем как их ему присылают

Ковальчук: надеюсь, что Плющев читает эти интервью, перед тем как их ему присылают
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Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал слова заслуженного тренера Владимира Плющева про работу Алексея Жамнова на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Надеюсь, что он читает эти интервью, перед тем как их ему присылают. Пусть каждый воспримет это так, как хочет. Слов Третьяка не читал. Летели в самолёте, интернета не было. Владиславу Александровичу спасибо за поддержку», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сборная России заняла на Олимпийских играх второе место, в финальном матче уступив Финляндии со счётом 1:2. На групповом этапе подопечные Алексея Жамнова обыграли Швейцарию (1:0) и Данию (2:0), а также уступили Чехии в овертайме (5:6, ОТ). Российская команда попала напрямую в 1/4 финала, где обыграла Данию (3:1). В полуфинале Россия в серии буллитов переиграла Швецию (2:1, бул.).

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