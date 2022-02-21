Третьяк и Тардиф посетят чемпионат мира в четвёртом дивизионе, который пройдёт в Бишкеке

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф и президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк посетят чемпионат мира в четвёртом дивизионе, который пройдёт в марте в Бишкеке (Киргизия).



«На турнир прибудет немало всемирно известных спортсменов и легенд хоккея. Среди гостей ожидаются: Люк Тардиф — президент Международной федерации хоккея, Петр Бржиза — первый вице-президент Международной федерации хоккея. Владислав Третьяк — президент федерации хоккея России, Франц Рейндл — президент Федерации хоккея Германии и Александр Богданович — президент федерации хоккея Республики Беларусь», — сообщил заместитель директора департамента физической культуры и спорта Киргизии Самат Токтоналиев.



Отметим, что в чемпионате мира четвёртого дивизиона примут участие сборные Киргизии, Кувейта, Малайзии, Сингапура и Ирана.