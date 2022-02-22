«Каролина» нанесла 5-е поражение кряду «Филадельфии». У Проворова и Свечникова — по очку

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме. Таким образом, хозяева потерпели уже пятое поражение кряду.

В основное время команды трижды поразили ворота друг друга – за «Филадельфию» отличились Джерри Мейхью, Патрик Браун и Оскар Линдблом, а за «Каролину» – Нино Нидеррайтер, Теуво Терявяйнен и Винсент Трочек. Победу «Харрикейнз» в овертайме принёс точный бросок Бретта Песке.

21-летний российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 18 минут 52 секунды и отметился результативной передачей, завершив матч с показателем полезности «-1». В его активе уже 48 (22+26) очков в 47 матчах текущего сезона. Его соотечественник – защитник «Флайерз» Иван Проворов – также записал на свой счёт голевой пас, набрав 19-е (5+14) очко.

Напомним, «Каролина» занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 74 очка в 50 матчах. «Филадельфия» (40) – на 13-м месте.