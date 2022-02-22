Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Каролина» нанесла 5-е поражение кряду «Филадельфии». У Проворова и Свечникова — по очку

«Каролина» нанесла 5-е поражение кряду «Филадельфии». У Проворова и Свечникова — по очку
Комментарии

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме. Таким образом, хозяева потерпели уже пятое поражение кряду.

В основное время команды трижды поразили ворота друг друга – за «Филадельфию» отличились Джерри Мейхью, Патрик Браун и Оскар Линдблом, а за «Каролину» – Нино Нидеррайтер, Теуво Терявяйнен и Винсент Трочек. Победу «Харрикейнз» в овертайме принёс точный бросок Бретта Песке.

21-летний российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 18 минут 52 секунды и отметился результативной передачей, завершив матч с показателем полезности «-1». В его активе уже 48 (22+26) очков в 47 матчах текущего сезона. Его соотечественник – защитник «Флайерз» Иван Проворов – также записал на свой счёт голевой пас, набрав 19-е (5+14) очко.

Напомним, «Каролина» занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 74 очка в 50 матчах. «Филадельфия» (40) – на 13-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2022, понедельник. 23:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Нидеррайтер (Фаст, Славин) – 20:24 (5x5)   1:1 Мейхью (Браун, Проворов) – 20:59 (5x5)   1:2 Терявяйнен (Свечников, Ахо) – 32:13 (5x5)   2:2 Браун (Рэтклифф, Ристолайнен) – 45:19 (5x5)   2:3 Трочек (Нечас, Коул) – 47:15 (5x5)   3:3 Линдблом (Конечны, Санхайм) – 55:07 (5x5)   3:4 Песке (Трочек, Стаал) – 64:42 (3x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022