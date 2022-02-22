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«Монреаль» обыграл «Торонто», у Михеева один гол

«Монреаль» обыграл «Торонто», у Михеева один гол
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Монреаль Канадиенс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Джош Андерсон (дважды), Коул Кофилд, Майк Хоффман и Рем Питлик.

Примечательно, что на 45-й минуте матча голом отметился российский нападающий гостей Илья Михеев. Его шайба стала первой для «Торонто» в этом матче. После него, спустя минуту, гол забил Пьер Энгвалль.

В текущем сезоне Михеев провёл 20 матчей, набрав 11 (8+3) баллов при общей полезности «+6». В сезоне-2020/2021 на его счету 54 встречи и 17 (7+10) очков при показателе полезности «+5».

У россиянина Александра Романова коэффициент полезности – «+2».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2022, вторник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Андерсон (Питри, Кофилд) – 02:58 (5x5)   2:0 Кофилд (Андерсон) – 19:10 (5x5)   3:0 Хоффман (Галлахер) – 20:38 (5x5)   4:0 Андерсон (Кофилд, Судзуки) – 35:58 (5x5)   5:0 Питлик (Галлахер) – 37:56 (5x5)   5:1 Михеев (Райлли, Каше) – 44:43 (5x5)   5:2 Энгвалль (Спецца, Холл) – 45:28 (5x5)
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