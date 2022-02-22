«Монреаль» обыграл «Торонто», у Михеева один гол

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Монреаль Канадиенс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:2.
У хозяев заброшенными шайбами отметились Джош Андерсон (дважды), Коул Кофилд, Майк Хоффман и Рем Питлик.
Примечательно, что на 45-й минуте матча голом отметился российский нападающий гостей Илья Михеев. Его шайба стала первой для «Торонто» в этом матче. После него, спустя минуту, гол забил Пьер Энгвалль.
В текущем сезоне Михеев провёл 20 матчей, набрав 11 (8+3) баллов при общей полезности «+6». В сезоне-2020/2021 на его счету 54 встречи и 17 (7+10) очков при показателе полезности «+5».
У россиянина Александра Романова коэффициент полезности – «+2».
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