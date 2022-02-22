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«Я был счастлив за него». Главный тренер «Ванкувера» — о шайбе Подколзина

«Я был счастлив за него». Главный тренер «Ванкувера» — о шайбе Подколзина
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Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро прокомментировал заброшенную шайбу российским нападающим Василием Подколзиным в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен» (5:2).

«Я был счастлив за него. Василий старается и очень усердно работает. Когда игрок попадает в затяжной спад, а затем забивает гол, то чувствует себя намного лучше», — приводит слова Будро официальный сайт НХЛ.

В текущем регулярном сезоне 20-летний россиянин принял участие в 49 матчах, в которых набрал 13 (8+5) очков при показателе полезности «+7». Ранее Подколзин последний раз отличался также во встрече с «Сиэтлом» (5:2), которая состоялась 2 января.

«Ванкувер» занимает 11-е место в Западной конференции, набрав 54 очка после 52 матчей.

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