Бабенко: «Витязю» местами можно было ставить пять, но иногда мы просто проваливались

Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко подвёл итоги дебютного сезона в качестве наставника клуба КХЛ.



«Неоднозначный сезон. В первую очередь из-за того, что олимпийский год отличается от других. Насыщенный чемпионат в плане количества игр, проведённых в месяц. По большому счёту команды только играют — играешь, переезжаешь, играешь, переезжаешь, на тренировочный процесс остаётся совсем немного времени. В этом плане, наверное, олимпийский сезон отличается от любого другого сезона.



Честно могу сказать, что были немножко завышенные требования к построению игры, к построению тренировочного процесса. Далеко не всё удалось сделать. Уже по ходу пришлось вносить коррективы. Было что добавить, было что улучшить, сделал для себя определённые выводы для следующих сборов. Из-за того, что пришёл новый главный тренер, ребятам тоже пришлось перестраиваться. В целом сезон для меня лично получился со знаком плюс. В олимпийском сезоне как бы двойной опыт идёт. Оценка команде — местами была пятёрка, местами была пятёрка с плюсом, а местами мы просто проваливались так, будто это была совершенно другая команда. Но задачу не выполнили, в плей-офф не попали, так что оценку никак нельзя поставить удовлетворительную.



Очевидная проблема «Витязя» — игра за пределами основного времени, в овертайме и серии буллитов? Конечно. Но, наверное, все уже слышали, что гораздо легче человека научить обороняться, нежели забивать голы. Буллиты — это техника. У тебя должны быть отработаны твои приёмы, которыми ты пользуешься, которые в любой момент будут твоими козырями против вратаря. У нас такого не получилось. В овертаймах не только проигрывали много, но и в целом играли в них больше всех в лиге — 19 матчей. Плюс ещё семь игр, в которых мы проиграли в одну шайбу. Тут не хватило помощи лидерам, на которых ложилась большая нагрузка, от второго, третьего и четвёртого звена.



Стал повторять приём Сергея Фёдорова в овертайме, когда меняли вратаря на шестого полевого игрока? Это даёт тебе игру 4 на 3, а владея шайбой, ты получаешь колоссальное преимущество. Ты можешь просто укатать соперника. Но когда перед тобой стоит важная турнирная задача — тут уже большой вопрос, стоит ли менять вратаря. Перевалит шайба через крюк — и всё», — цитирует Бабенко официальный сайт КХЛ.