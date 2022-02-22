Шарипзянов: финны заслужили победу на ОИ. Но сыграй мы ещё раз, неизвестно, кто бы победил

Защитник «Авангарда» и сборной России по хоккею Дамир Шарипзянов прокомментировал эмоции от финала Олимпийских игр с Финляндией (1:2), а также от всего хоккейного турнира.



«Не хочу вспоминать, что было. Осознание… До сих пор есть какая-то досада. Стараюсь сейчас думать об «Авангарде». Нужно готовиться, впереди плей-офф, трудная серия будет. «Ак Барс» — хорошая команда. Так что все мысли только в будущее.



Что скажу об условиях в Китае? Я вроде не похудел. Но китайская еда, конечно, своеобразная… Это был новый опыт, так скажем. Плохо не было, но и какого-то суперпитания не было тоже. А номера – я жил в большой квартире с Грицюком, Федотовым и Самоновым, у каждого из нас была своя комната, ещё были три туалета и зал. Не знаю, кому это не нравилось. Правда, телевизора не было, и мы не могли смотреть другие соревнования. Приходилось просто сидеть в номере.



Чего не хватило сборной в финале? Просто финны были сильной командой, они здорово провели турнир и заслужили эту победу. Мы были близки и могли взять это золото. Но удача улыбнулась сильнейшим. К сожалению, они были на гол лучше нас в этом матче. Сыграй мы ещё раз, неизвестно, кто бы победил.



Звёздный час был в четвертьфинале, когда вынес шайбу из пустых ворот. О чём говорил потом с Федотовым? Да просто обсуждали, как так получилось, и какие могли быть исходы, если бы я её не выбил. Счёт был 3:1, поэтому я не обращал на это большого внимания. Если бы датчане сравняли, тогда да, не хотелось бы с ними идти в овертайм. А так при счёте 3:1 никакой паники не было. Прикольно, конечно. Попал! Я был уверен в себе и видел, что я делаю. Сделал всё на автомате.



Грицюк в порядке! Ему понадобились первые матчи, чтобы войти в этот темп, понять, что он на Олимпиаде. Пусть и такой молодой, но уже так здорово играет. А потом он уже и гол забил, и много создавал на льду. Я очень рад за него!» — цитирует Шарипзянова пресс-служба клуба.