Задоров — о наставнике «Калгари»: если на разминке поговоришь с соперником — тебе задница

Российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров поделился мнением о главном тренере «огоньков» Дэрилле Саттере.
«Дэррил Саттер, когда его спросили, почему Задорова нет в составе, ответил так: играет тот, кто хорошо играет? У него два Кубка Стэнли. Приятно ли, когда это читаю? Нет, конечно. А что я сделаю? Плакаться пойти?
Какой тренер Саттер? Если ты на разминке с кем-то на красной линии поговоришь — тебе задница. Ну, если он это увидит. Он тебя посадит матчей на 10. Если ты с кем-то во время встречи поговоришь или улыбнёшься, подмигнёшь — вообще нет», — приводит слова Задорова YouTube-канал «Черкас Атлант».
Напомним, в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме. Таким образом, хозяева потерпели уже пятое поражение подряд.
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