Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА уверенно обыграл «Автомобилист»

СКА уверенно обыграл «Автомобилист»
Комментарии

В Санкт-Петербурге завершился товарищеский матч, в котором сыграли местный СКА и екатеринбургский «Автомобилист». Во встрече, прошедшей на стадионе «Ледовый дворец», армейская команда одержала уверенную победу со счётом 4:1.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
22 февраля 2022, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Воробьёв – 12:37 (5x5)   1:1 Блэкер – 22:25 (5x5)   2:1 Кузьменко (Бурдасов) – 30:20 (5x5)   3:1 Бардаков (Тимкин) – 51:52 (5x5)   4:1 Кетов – 54:46 (5x5)

На 13-й минуте Михаил Воробьёв вывел санкт-петербургскую команду вперёд. На третьей минуте второго периода Джесси Блэкер сравнял счёт. На экваторе игрового отрезка Андрей Кузьменко с передачи Антона Бурдасова вновь вывел СКА вперёд. На 52-й минуте Захар Бардаков после паса Евгения Тимкина забросил третью шайбу в ворота российского голкипера Дмитрия Шикина. На 55-й минуте Евгений Кетов ещё один раз поразил ворота екатеринбургской команды — 4:1, принеся СКА вторую победу в товарищеских матчах подряд.

Новость по теме
«Барыс» обыграл московское «Динамо» в серии буллитов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022