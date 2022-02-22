СКА уверенно обыграл «Автомобилист»

В Санкт-Петербурге завершился товарищеский матч, в котором сыграли местный СКА и екатеринбургский «Автомобилист». Во встрече, прошедшей на стадионе «Ледовый дворец», армейская команда одержала уверенную победу со счётом 4:1.

На 13-й минуте Михаил Воробьёв вывел санкт-петербургскую команду вперёд. На третьей минуте второго периода Джесси Блэкер сравнял счёт. На экваторе игрового отрезка Андрей Кузьменко с передачи Антона Бурдасова вновь вывел СКА вперёд. На 52-й минуте Захар Бардаков после паса Евгения Тимкина забросил третью шайбу в ворота российского голкипера Дмитрия Шикина. На 55-й минуте Евгений Кетов ещё один раз поразил ворота екатеринбургской команды — 4:1, принеся СКА вторую победу в товарищеских матчах подряд.