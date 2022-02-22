СКА уверенно обыграл «Автомобилист»
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В Санкт-Петербурге завершился товарищеский матч, в котором сыграли местный СКА и екатеринбургский «Автомобилист». Во встрече, прошедшей на стадионе «Ледовый дворец», армейская команда одержала уверенную победу со счётом 4:1.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
22 февраля 2022, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Воробьёв – 12:37 (5x5) 1:1 Блэкер – 22:25 (5x5) 2:1 Кузьменко (Бурдасов) – 30:20 (5x5) 3:1 Бардаков (Тимкин) – 51:52 (5x5) 4:1 Кетов – 54:46 (5x5)
На 13-й минуте Михаил Воробьёв вывел санкт-петербургскую команду вперёд. На третьей минуте второго периода Джесси Блэкер сравнял счёт. На экваторе игрового отрезка Андрей Кузьменко с передачи Антона Бурдасова вновь вывел СКА вперёд. На 52-й минуте Захар Бардаков после паса Евгения Тимкина забросил третью шайбу в ворота российского голкипера Дмитрия Шикина. На 55-й минуте Евгений Кетов ещё один раз поразил ворота екатеринбургской команды — 4:1, принеся СКА вторую победу в товарищеских матчах подряд.
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