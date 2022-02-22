Финал Россия — Финляндия — 6-й в списке наиболее рейтинговых трансляций Олимпийских игр

Стало известно, сколько телезрителей посмотрели финальный матч хоккейного турнира Олимпийских игр между сборными России и Финляндии.
По данным исследования Mediascope, финальная встреча заняла шестое место в списке наиболее рейтинговых спортивных трансляций Олимпиады.
Mediascope выявил, что 80% времени просмотра Олимпийских игр пришлось на четыре вида спорта:
биатлон — 11% (от всего просмотра олимпийских трансляций);
хоккей — 16% (от всего просмотра трансляций);
лыжные гонки — 20% (от всего просмотра трансляций);
фигурное катание — 34% (от всего просмотра трансляций).
Напомним, 20 февраля в Пекине завершился финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Финляндии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда одержала победу со счётом 2:1, завоевав золотые медали Олимпиады.
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