Финал Россия — Финляндия — 6-й в списке наиболее рейтинговых трансляций Олимпийских игр

Стало известно, сколько телезрителей посмотрели финальный матч хоккейного турнира Олимпийских игр между сборными России и Финляндии.



По данным исследования Mediascope, финальная встреча заняла шестое место в списке наиболее рейтинговых спортивных трансляций Олимпиады.



Mediascope выявил, что 80% времени просмотра Олимпийских игр пришлось на четыре вида спорта:



биатлон — 11% (от всего просмотра олимпийских трансляций);

хоккей — 16% (от всего просмотра трансляций);

лыжные гонки — 20% (от всего просмотра трансляций);

фигурное катание — 34% (от всего просмотра трансляций).

Напомним, 20 февраля в Пекине завершился финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Финляндии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда одержала победу со счётом 2:1, завоевав золотые медали Олимпиады.