«Миннесота» с Капризовым уступила на выезде «Оттаве». У Зуба – голевая передача

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе «Сенаторз» дублем отметился Тома Шабо, ещё по шайбе на счету Брэди Ткачука и Тима Штюцле. За «Миннесоту» забрасывали Кевин Фиала, Джаред Сперджен и Джон Меррилл.

24-летний российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду 17 минут 53 секунды не отметился результативными действиями, прервав свою серию из 5 матчей с набранными очками.

По одной голевой передаче на свой счёт записали сразу два российских защитника – это Дмитрий Куликов, представляющий «Миннесоту», и Артём Зуб, выступающий за «Оттаву».