«Миннесота» с Капризовым уступила на выезде «Оттаве». У Зуба – голевая передача
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В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
В составе «Сенаторз» дублем отметился Тома Шабо, ещё по шайбе на счету Брэди Ткачука и Тима Штюцле. За «Миннесоту» забрасывали Кевин Фиала, Джаред Сперджен и Джон Меррилл.
24-летний российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду 17 минут 53 секунды не отметился результативными действиями, прервав свою серию из 5 матчей с набранными очками.
По одной голевой передаче на свой счёт записали сразу два российских защитника – это Дмитрий Куликов, представляющий «Миннесоту», и Артём Зуб, выступающий за «Оттаву».
НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2022, среда. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Шабо (Зуб, Тирни) – 02:09 (5x5) 2:0 Ткачук (Шабо, Браун) – 17:05 (5x4) 2:1 Фиала (Куликов, Бьюгстад) – 26:31 (5x5) 2:2 Сперджен (Хартман, Фиала) – 32:40 (5x5) 3:2 Штюцле (Браун, Браун) – 36:22 (5x5) 3:3 Меррилл – 44:32 (5x5) 4:3 Шабо (Годетт, Бреннстрём) – 54:15 (5x5)
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