Гол Тарасенко принёс «Сент-Луису» победу над «Филадельфией», уступившей 6-й раз подряд

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1, тем самым, «лётчики» потерпели шестое поражение подряд.
Счёт в матче был открыт в первом периоде хоккеистами «Блюз» — с передачи Ивана Барбашёва и Джордана Кайру отличился Брэйден Шенн. Игроки «Филадельфии» смогли сравнять счёт лишь в середине третьего периода усилиями Оскара Линдблома, однако после этого гола спустя 50 секунд гости вновь вышли вперёд благодаря шайбе Владимира Тарасенко. Затем на последней минуте «Сент-Луис» дважды поразил пустые ворота «Флайерз» — отличились Иван Барбашёв и Брэндон Саад.
25-летний российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов за 24.24 на льду не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности «-4».
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