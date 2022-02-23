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Гол Тарасенко принёс «Сент-Луису» победу над «Филадельфией», уступившей 6-й раз подряд

Гол Тарасенко принёс «Сент-Луису» победу над «Филадельфией», уступившей 6-й раз подряд
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1, тем самым, «лётчики» потерпели шестое поражение подряд.

Счёт в матче был открыт в первом периоде хоккеистами «Блюз» — с передачи Ивана Барбашёва и Джордана Кайру отличился Брэйден Шенн. Игроки «Филадельфии» смогли сравнять счёт лишь в середине третьего периода усилиями Оскара Линдблома, однако после этого гола спустя 50 секунд гости вновь вышли вперёд благодаря шайбе Владимира Тарасенко. Затем на последней минуте «Сент-Луис» дважды поразил пустые ворота «Флайерз» — отличились Иван Барбашёв и Брэндон Саад.

25-летний российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов за 24.24 на льду не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности «-4».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2022, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Шенн (Барбашёв, Кайру) – 11:50 (5x5)   1:1 Линдблом (Санхайм, Конечны) – 48:09 (5x5)   1:2 Тарасенко (Томас, Миккола) – 48:51 (5x5)   1:3 Барбашёв (Сундквист, Миккола) – 59:07 (en)   1:4 Саад – 59:53 (en)
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