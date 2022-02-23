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«Салават Юлаев» выиграл у минского «Динамо» в контрольном матче

«Салават Юлаев» выиграл у минского «Динамо» в контрольном матче
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Только что в Минске на «Минск-Арене» завершился контрольный матч, в котором местное «Динамо» принимало уфимский «Салават Юлаев». Победу в этом матче одержала команда из Уфы со счётом 6:3 (2:2, 1:0, 3:1).

В составе хозяев голами отметились Маттиас Теденбю (дубль) и Павел Варфоломеев. За «Салават» отличились Александр Кадейкин, Степан Санников, Алексей Пустозёров, Николай Кулёмин, Сергей Шмелёв и Данил Алалыкин.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
23 февраля 2022, среда. 13:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 6
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кадейкин (Шмелёв, Панин) – 00:22 (5x5)   1:1 Теденбю (Усов, Бек) – 04:04 (5x5)   2:1 Варфоломеев (Буйницкий, Теденбю) – 08:24 (5x4)   2:2 Санников (Шмелёв) – 17:37 (5x5)   2:3 Пустозёров (Хохряков) – 32:23 (5x5)   3:3 Теденбю (Альмквист, Усов) – 45:23 (5x5)   3:4 Кулёмин (Хафизуллин, Шмелёв) – 45:56 (5x4)   3:5 Шмелёв (Хохряков) – 59:23 (en)   3:6 Алалыкин (Метсола) – 59:44 (en)

Напомним, команды по-прежнему продолжают подготовку к плей-офф. В начале февраля КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата, а участники плей-офф определялись по проценту набранных очков.

В первом раунде минчане сыграют с петербургским СКА, а «Салават» встретится с «Сибирью».

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