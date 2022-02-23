Кадейкин обыграл четырёх игроков и забросил шайбу на 22-й секунде в матче с «Динамо» Мн

В эти минуты в Минске на «Минск-Арене» проходит контрольный матч, в котором местное «Динамо» принимает уфимский «Салават Юлаев». На момент написания новости идёт 7-я минута матча, счёт в игре равный – 1:1.
На 22-й секунде встречи российский форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин открыл счёт в матче: получил шайбу у левого борта, уехал с ней за ворота, после чего доехал до синей линии, обыграл нескольких защитников и бросил в правый от себя угол.
Видео можно посмотреть по ссылке.
Напомним, команды по-прежнему продолжают подготовку к плей-офф. В начале февраля КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата, а участники плей-офф определялись по проценту набранных очков.
В первом раунде минчане сыграют с петербургским СКА, «Салават» встретится с «Сибирью».
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