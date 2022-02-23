Амиров — о тренировках после химиотерапии: врачи поддерживают то, что я продолжаю работать

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс», выступающий в аренде за «Салават Юлаев», Родион Амиров рассказал, что проводит тренировки на льду три раза в неделю, а также тренировки в зале каждый день. Кроме того, форвард прокомментировал своё состояние после первой недели химиотерапии.
«Когда ты какое-то время не катался, но опять выходишь на лёд — начинаешь чувствовать себя как рыба в воде.
Химиотерапия? Какие-то из лекарств вызывают тошноту, но в остальном чувствую себя хорошо. Я живу нормальной жизнью. Я продолжаю тренироваться, кататься, ходить в зал. Врачи поддерживают то, что я продолжаю работать. Я отрабатываю броски, работаю над руками, делаю те же самые упражнения, что я и делаю обычно, только тренируюсь самостоятельно», — приводит слова Амирова Sportsnet.
- 23 февраля 2022
-
17:50
-
17:36
-
17:27
-
17:20
-
17:08
-
16:50
-
16:25
-
15:13
-
15:06
-
14:25
-
13:18
-
12:56
-
11:31
-
11:00
-
10:46
-
10:03
-
09:40
-
09:16
-
08:55
-
08:40
-
06:23
-
06:08
-
05:48
-
05:36
-
05:31
-
05:18
-
04:50
-
03:30
- 22 февраля 2022
-
23:55
-
23:10
-
22:42
-
22:38
-
22:22
-
21:54
-
21:48