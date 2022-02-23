Амиров — о тренировках после химиотерапии: врачи поддерживают то, что я продолжаю работать

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс», выступающий в аренде за «Салават Юлаев», Родион Амиров рассказал, что проводит тренировки на льду три раза в неделю, а также тренировки в зале каждый день. Кроме того, форвард прокомментировал своё состояние после первой недели химиотерапии.



«Когда ты какое-то время не катался, но опять выходишь на лёд — начинаешь чувствовать себя как рыба в воде.



Химиотерапия? Какие-то из лекарств вызывают тошноту, но в остальном чувствую себя хорошо. Я живу нормальной жизнью. Я продолжаю тренироваться, кататься, ходить в зал. Врачи поддерживают то, что я продолжаю работать. Я отрабатываю броски, работаю над руками, делаю те же самые упражнения, что я и делаю обычно, только тренируюсь самостоятельно», — приводит слова Амирова Sportsnet.

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