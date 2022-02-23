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«Родион, мы с тобой!» В «Салавате» отреагировали на новость об опухоли мозга у Амирова

«Родион, мы с тобой!» В «Салавате» отреагировали на новость об опухоли мозга у Амирова
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Уфимский клуб «Салават Юлаев» прокомментировал новость о том, что у нападающего команды Родиона Амирова диагностировали опухоль головного мозга.

«Родион, мы с тобой!» — говорится в сообщении на официальной странице команды из Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере».

Напомним, ранее генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что у российского форварда Родиона Амирова, выбранного командой в первом раунде (под общим 15-м номером) на драфте НХЛ 2020 года и выступающего в аренде за «Салават Юлаев» в КХЛ, диагностирована опухоль головного мозга. В нынешнем сезоне 20-летний форвард принял участие в 10 матчах Континентальной хоккейной лиги, в которых набрал 3 (1+2) очка. Он не играл с 3 января.

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У российского форварда «Торонто» Родиона Амирова диагностирована опухоль головного мозга
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