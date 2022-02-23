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С. Телегин: серебряная медаль Олимпиады для меня в любом случае будет ценной

С. Телегин: серебряная медаль Олимпиады для меня в любом случае будет ценной
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Защитник «Трактора» и сборной России по хоккею Сергей Телегин прокомментировал итоги Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай).

«Перед началом сезона мог ли представить, что буду играть на Олимпиаде? Не мог, естественно, но Олимпиада — это мечта. Я особо не думал об этом в начале сезона, но желание выступить на Играх было всегда во мне. Теперь мечта будет о золотой медали Олимпиады? Мечта о золотой медали Олимпиады была всегда и сейчас остаётся.

Насколько изменилось моё отношение к серебряной медали спустя несколько дней после Олимпиады? Она для меня в любом случае будет ценной. Сейчас эмоции успокоились, и все мысли о плей-офф КХЛ. Матчи — это самые яркие эмоции. Также останется в памяти чествование в Москве, очень приятно было видеть столько людей. Это незабываемые эмоции.

Как сейчас настроение перед плей-офф КХЛ? Замечательное настроение. Силы и эмоции есть, а особенно после Олимпиады. Эмоций положительных стало намного больше!» — приводит слова Телегина «Рейтинг букмекеров».

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