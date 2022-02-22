Щитов: Слепышев имел право так высказаться. Многие хотели, чтобы Россия проиграла на ОИ

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал слова Антона Слепышева в адрес болельщиков и журналистов.



«Я видел, что Антон Слепышев написал: он поблагодарил всех, кто болел за команду, и высказал то, что думал о тех, кто желал неудачи. На самом деле я заметил, что многие хотели, чтобы сборная России проиграла. Почему люди хотели поражения команды на ранней стадии? Чтобы в нашем хоккее случились перемены. Прошлую Олимпиаду мы выиграли, команда была очень хорошо сформирована, ребята были в прекрасной форме. Сейчас невооружённым взглядом видно, что уровень хоккея снизился. Эта сборная была собрана под определённые задачи, и ребята старались изо всех сил. И то, что команда играла в финале, — это успех.



Люди считают, что, раз спортсмены много получают, они должны выходить и всех разрывать. Но, по моему мнению, хоккеисты выжали максимум из себя — и они молодцы. Говорили, что тренерский штаб плохо себя проявил, но Жамнова только назначили и у него практически нет опыта. Но за последние четыре года какая череда отставок в сборной России! У нас тренерская чехарда. Я считаю, что Жамнов со своим штабом должны продолжать работу и набираться опыта.



Поэтому я думаю, что Слепышев имел право так высказаться. Может быть, эмоционально его не поняли. На него обиделись те люди, которые желали сборной поражения. Я оставил под его постом комментарий: «Вы достойно выступили. Серебро — это успех». И мне в личные сообщения написал какой-то человек — оскорбил меня за то, что я поддержал Антона, и пожелал мне утонуть в проруби. Представляете, как люди сходят с ума?» — приводит слова Щитова «Рейтинг Букмекеров».