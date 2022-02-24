Гатиятуллин рассказал о подготовке «Трактора» к матчам плей-офф КХЛ

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин рассказал о подготовке команды к плей-офф.



«Тот план, который мы намечали на этот этап, практически весь выполнили. Недавно вернулись легионеры из сборной Чехии, провели первую тренировку с командой. Задача была подготовиться физически и тактически к плей-офф, что мы и делаем. Договорились сыграть два контрольных матча с «Металлургом». Первый матч провели дома, завтра будет встреча в Магнитогорске. В ней примут участие все игроки, кроме Сергея Телегина и Владимира Ткачёва. Они вернулись из сборной, сейчас задача их восстановить. У нас будет пара дней тренировок, которые проведём полностью основным составом. После них примем решение, кто начнёт первый матч в серии плей-офф.



Команда находится в хорошем рабочем настроении. Ребята все всё понимают, прошли серьёзный тренировочный процесс, восстановление.



Пауза, которая была перед плей-офф, стала для команды плюсом или минусом? Оценивать не буду. Неожиданности никакой не было – перерыв был запланирован. Все находятся в равных условиях, у команд была задача подготовиться физически и тактически. Думаю, все готовились примерно одинаково. Есть моменты, которые связаны с подготовкой – у нас не получилось этот отрезок провести полным составом. Ещё раз повторюсь, здорово, что наши ребята представляли Челябинск и Россию на Олимпиаде, но какой-то период тренировалась не вся команда. Тем не менее у нас есть ещё несколько дней, чтобы провести их вместе и подготовиться к первой игре.



В первом матче с «Металлургом» не было сюрпризов в составе, будут ли эксперименты во втором контрольном матче? Да, состав изменится по сравнению с первым матчем. У нас вернулись Лукаш Седлак, Томаш Гика и Роман Вилл, поэтому изменения есть. По этой игре и по оставшимся тренировкам наша задача – определиться с составом, что мы и делаем.



Связывать регулярный чемпионат с плей-офф нет смысла. Плей-офф – это совсем другое соревнование, плюс эта пауза дала возможность и разобрать, и подготовиться. Я думаю, что все команды двигались примерно по одинаковому плану.



Как давно чехи присоединились к команде? Важно было в первую очередь восстановить их психологическое состояние. Дали им возможность после Олимпиады побыть дома. Ребята приехали, вчера провели тренировку по индивидуальному плану, а сегодня уже вместе со всей командой. Все в хорошем настроении, соскучились по играм и ждут начала плей-офф.



Контракт с Блажиевским? Только положительные слова. Нам необходим был защитник именно такого плана. Когда появилась возможность приобрести Артёма, это было сделано. Хорошее для нас приобретение, рады подписанию контракта на такой срок.



Как на ребят, не принимавших участие в Олимпийских играх, повлияла эта длинная пауза? Были время и возможность дать ребятам отдохнуть, что мы и сделали. Был перерыв – две недели. Распускали команду, давали индивидуальный план, ребята по нему готовились. Пришли с желанием, многие из них проходили этот путь, есть опыт. Концентрация на тренировках была на хорошем уровне. Первый микроцикл – работа над физическим состоянием, хорошо подгрузили команду, дальше работали тактически. Все в хорошем рабочем настроении готовятся к первому матчу плей-офф.



Травмированные залечили травмы. Все в строю, все готовы играть. Сейчас главная задача – через тренировки и контрольные матчи определиться с составом к первому матчу плей-офф.



Шабанов? Следим за ним пристально. Максима уже привлекали за первую команду, оставил хорошее впечатление. Уверенно играл, понятно, что не хватает опыта, тем не менее выглядел достойно. Видим, что проявляет себя как лидер в «Челмете», поэтому просто так к тренировкам привлекать его не будем, будем смотреть по составу, если что, то обязательно он будет вызван», – цитирует Гатиятулина официальный сайт клуба.