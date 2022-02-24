«Адмирал» продлил контракты с Лазушиным и Шэном

Голкипер Александр Лазушин и форвард Павел Шэн продлили контракты с «Адмиралом» на следующий сезон, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с Лазушиным рассчитано на один год, с Шэном – на два.
В текущем сезоне Лазушин выступал за «Куньлунь Ред Стар», где провёл 13 матчей, а затем перешёл в «Адмирал» и сыграл в трёх играх. Шэн начинал сезон в «Сочи», за который в 17 играх набрал два очка (1+1), выступал в ВХЛ за «Ростов», где принял участие в 10 играх и набрал восемь баллов (3+5), а также играл за «Адмирал»: забил один гол и отдал две результативные передачи в трёх играх.
В начале февраля КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата. Участники плей-офф определялись по проценту набранных очков. Команда из Владивостока не вошла в число участников плей-офф.
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