«Адмирал» продлил контракты с Лазушиным и Шэном

Голкипер Александр Лазушин и форвард Павел Шэн продлили контракты с «Адмиралом» на следующий сезон, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с Лазушиным рассчитано на один год, с Шэном – на два.



В текущем сезоне Лазушин выступал за «Куньлунь Ред Стар», где провёл 13 матчей, а затем перешёл в «Адмирал» и сыграл в трёх играх. Шэн начинал сезон в «Сочи», за который в 17 играх набрал два очка (1+1), выступал в ВХЛ за «Ростов», где принял участие в 10 играх и набрал восемь баллов (3+5), а также играл за «Адмирал»: забил один гол и отдал две результативные передачи в трёх играх.

В начале февраля КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата. Участники плей-офф определялись по проценту набранных очков. Команда из Владивостока не вошла в число участников плей-офф.