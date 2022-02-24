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МХЛ засчитала технические поражения «Риге» за отказ проводить матчи с «Крыльями Советов»

МХЛ засчитала технические поражения «Риге» за отказ проводить матчи с «Крыльями Советов»
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Молодёжная хоккейная лига выступила с заявлением по поводу отказа хоккейного клуба «Рига» от проведения матчей чемпионата МХЛ с «Крыльями Советов» 24 и 25 февраля.

«В связи с отказом команды ХК «Рига» от проведения домашних матчей №784 и №795 Париматч Чемпионата МХЛ между командами ХК «Рига» и «Крылья Советов», которые должны были состояться 24 и 25 февраля 2022 года, на основании пункта 18 статьи 29 главы 5 Дисциплинарного регламента МХЛ, команде ХК «Рига» в этих матчах будут засчитаны технические поражения», — говорится в заявлении на официальном сайте МХЛ.

Отметим, что встреча должна была состоятся в Риге и начаться в 19:30 по московскому времени.

«Рига» занимает 14-е место в таблице Западной конференции, «Крылья Советов» — девятые на Западе.

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