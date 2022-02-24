Журналист The Athletic оценил вероятность обмена форварда «Вашингтона» Протаса в дедлайн

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир прокомментировал возможный обмен белорусского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Алексея Протаса.
«Хотя у «Вашингтона» нет перспективных игроков уровня Матча звёзд, но есть игроки, которыми могли бы заинтересоваться другие клубы, среди них Лапьер, Макмайкл, Протас и Алексеев.
Я не думаю, что Маклеллан (генменеджер «Кэпиталз». — Прим. «Чемпионата») заинтересован в том, чтобы терять будущее в обмен на чемпионское окно. Но он и раньше совершал такие обмены. Например, выбор второго раунда 2013 года Зак Сэнфорд был частью обмена в 2017 году с «Сент-Луисом» на Кевина Шаттенкирка. Сэнфорд сейчас играет в третьем звене «Сенаторз».
Настало время ещё раз извлечь выгоду из эпохи Овечкина. Вы можете почувствовать это в разговорах с людьми внутри и вокруг организации. Это говорит о том, что следующие несколько недель могут стать интересными», — заявил Эль-Башир.
- 24 февраля 2022
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