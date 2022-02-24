ESPN представил рейтинг команд НХЛ. «Колорадо» — 1-й, «Тампа» — 3-я, «Миннесота» — 5-я

ESPN представил собственный обновлённый рейтинг силы команд Национальной хоккейной лиги.



Первую строчку занимает «Колорадо Эвеланш». «Мы знали, что «Колорадо» может забивать. Мы знали, что он умеют защищаться. Вопросы вызывал вратарь. Что ж — Дарси Кемпер заставил своих критиков замолчать», — говорится в материале.



Второе место — у «Флориды Пантерз», являющейся единственной командой лиги, которая забрасывает в среднем более четырёх шайб за матч в текущем сезоне. Замыкает тройку «Тампа-Бэй Лайтнинг», поднявшаяся с шестого места в сравнении с прошлым рейтингом.



В пятёрку также вошла «Миннесота Уайлд». «Капризов после медленного старта сезона стал практически неудержим», — заявил журналист ESPN Грег Вышински.



Топ-10 команд НХЛ по версии ESPN:



1. «Колорадо Эвеланш»;

2. «Флорида Пантерз»;

3. «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

4. «Каролина Харрикейнз»;

5. «Миннесота Уайлд»;

6. «Торонто Мэйпл Лифс»;

7. «Калгари Флэймз»;

8. «Питтсбург Пингвинз»;

9. «Нью-Йорк Рейнджерс»;

10. «Сент-Луис Блюз».