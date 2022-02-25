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«Коламбус» обыграл «Флориду» в результативном матче, «Миннесота» уступила «Торонто»

«Коламбус» обыграл «Флориду» в результативном матче, «Миннесота» уступила «Торонто»
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Флорида Пантерз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:3.

У победителей забивали Патрик Лайне, Бун Дженнер, Габриэль Карлссон, Коул Силлинджер, Джастин Дэнфорт и Оливер Бьёркстранд.

За «Флориду» заброшенными шайбами отметились Маккензи Уигар, Джонатан Юбердо и Сэм Беннетт.

У Владислава Гаврикова одна голевая передача. Егор Чинахов и Максим Мамин очков не набрали.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 6
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Уигар (Барков, Вераге) – 08:33 (5x5)   1:1 Лайне (Ворачек) – 15:05 (5x5)   1:2 Дженнер (Гавриков) – 29:32 (5x5)   1:3 Карлссон (Бьёркстранд, Рослович) – 43:12 (5x5)   2:3 Юбердо (Марчмент, Форслинг) – 46:52 (5x5)   2:4 Силлинджер (Ворачек) – 49:47 (5x5)   2:5 Дэнфорт (Боквист) – 49:57 (5x5)   3:5 Беннетт (Барков, Юбердо) – 53:41 (6x5)   3:6 Бьёркстранд (Рослович, Кукан) – 54:01 (en)

В параллельном матче в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.

У гостей забил Фредерик Годро. За хозяев заброшенными шайбами отметились Остон Мэттьюс (дубль) и Александр Керфут.

Илья Михеев очков не набрал. У Ильи Любушкина коэффициент полезности – «+1», у Дмитрия Куликова и Кирилла Капризова – «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Годро (Болди, Фиала) – 28:37 (5x5)   1:1 Мэттьюс (Лильегрен, Дермотт) – 29:04 (5x5)   2:1 Мэттьюс (Марнер) – 50:22 (5x5)   3:1 Керфут (Марнер, Таварес) – 59:18 (en)
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