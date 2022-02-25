«Коламбус» обыграл «Флориду» в результативном матче, «Миннесота» уступила «Торонто»

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Флорида Пантерз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:3.



У победителей забивали Патрик Лайне, Бун Дженнер, Габриэль Карлссон, Коул Силлинджер, Джастин Дэнфорт и Оливер Бьёркстранд.



За «Флориду» заброшенными шайбами отметились Маккензи Уигар, Джонатан Юбердо и Сэм Беннетт.



У Владислава Гаврикова одна голевая передача. Егор Чинахов и Максим Мамин очков не набрали.

В параллельном матче в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.



У гостей забил Фредерик Годро. За хозяев заброшенными шайбами отметились Остон Мэттьюс (дубль) и Александр Керфут.



Илья Михеев очков не набрал. У Ильи Любушкина коэффициент полезности – «+1», у Дмитрия Куликова и Кирилла Капризова – «-1».