Кожевников: рижское «Динамо» тянет КХЛ на дно, а «Йокерит» слишком капризен

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о возможном снятии «Йокерита» и рижского «Динамо» с чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также о том, кто их может заменить.



«Вообще не понимаю, почему в прессе так много внимания уделяется обсуждению возможных демаршей «Йокерита» и рижского «Динамо». Рига, которая все последние годы тянула Западную конференцию КХЛ на дно, для нас совсем не потеря. Да, в отличие от «Динамо» у «шутов» есть своё хоккейное лицо, но при этом «Йокерит» слишком капризен и любит играть в околополитические игры.



А вы посмотрите на плей-офф ВХЛ, который недавно как раз стартовал. Отличный турнир с большим количеством интересных команд, в четырёх сериях счёт равный — 1-1.



Думаю, что благодаря КХЛ «Йокерит» прогрессировал, и сборная Финляндии, собранная на его базе, на прошлой неделе забрала у нас Олимпиаду. Так почему бы его место не занять тем российским центрам, которые воспитывают молодёжь и тоже готовы к развитию? Может, тогда и вернём себе в Милане-2026 титул олимпийских чемпионов?



Кого конкретно предложу на замену? Уже отмечал «Югру», которая в прошлом сезоне ВХЛ выиграла и регулярку, и плей-офф, а в этом Кубке Петрова стартовала с 10:1 с казанским «Барсом». Вот этот матч, в котором «Барсу» не помогло избежать такого разгрома даже усиление из «Ак Барса», мне намного интереснее, чем очередные капризы «Йокерита».



Считаю, что для КХЛ наступает время открывать двери таким клубам, как «Югра». Тем более что он на постоянной основе воспитывает игроков для сборной, в том же Пекине из хоккеистов команды Алексея Жамнова Ханты-Мансийск прошли Гусев, Марченко, Чибисов, Телегин и Билялов. Будем давать дорогу клубам-производителям — сможем выправить ситуацию в нашем хоккее.



ВХЛ — более плотная и непредсказуемая лига, чем КХЛ, в «вышке» много равных по финансам клубов, выиграть второй раз кряду там очень тяжело.



Та же «Югра» после 10:1 в следующем матче дожала «Барс» лишь в овертайме — 2:1. А ещё есть и другие экс-клубы КХЛ — Новокузнецк, который строит новую арену, и «Лада», их возможности ничуть не меньше, чем у других лидеров. Я вам скажу, что битва в ВХЛ будет не менее жёсткая, чем в КХЛ, где, кстати, тоже произошло выравнивание.



В плей-офф КХЛ «Йокерит», судя по всему, заменит «Торпедо»? Да, я считаю, что «сетку» КХЛ ломать нельзя — и Нижний Новгород должен занять место «Йокерита». Для «Спартака» это хороший соперник, открытый, достаточно удобный по стилю, но при этом он позволяет мне надеяться на то, что впервые за несколько лет пройдём первый раунд плей-офф. Так что в КХЛ поболею за «Спартак», а в ВХЛ, учитывая завершение сезона родным «Дизелем», — за симпатичную «Югру», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.