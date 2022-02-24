Настоящий дебют Ротенберга и политическая неясность. Чего ждать от Запада в плей-офф КХЛ?

Продолжаем превью матчей Кубка Гагарина. Сегодня говорим про клубы Западной конференции.

8. «Динамо» Минск

Чем удивили: невероятной реализацией. Минская команда реализовала 11,5% своих бросков по воротам — и это беспрецедентный результат для КХЛ. Этот показатель был выше только у парочки грандов эпохи ранней КХЛ, а также у предолимпийского СКА-2016/2017. Даже в нынешней НХЛ лучше реализация только у «Миннесоты».

Удивительно, но такой процентовки Минску хватило только для того, чтобы занять последнее проходное место — новый герой Словакии Рыбар провёл довольно посредственную регулярку, и даже так «Динамо» пропустило больше, чем забило. Однако при этом солидно закупившийся легионерами клуб почти весь год терял кого-то из них из-за травмы — в плей-офф должен быть полный комплект.

За кем следить в плей-офф: за бывшими игроками СКА. Нельзя сказать, что «Динамо» вошло в неформальный «дивизион Ротенберга» вместе с «Витязем» и «Сочи», но минчане пару раз помогали СКА вписываться в потолок зарплат. Сначала обменяли Бенгтссона на Фальковского, потом приняли Мальте Стрёмвалля, на которого СКА облизывался давно, но после обмена не смог реализовать его потенциал. Сейчас выдался уникальный шанс доказать СКА неправоту.

7. «Спартак»

Чем удивили: отсутствием тренерской отставки. Многое указывало на то, что Бориса Миронова попросят с поста главного тренера первым во всей лиге. У бывшего защитника «Эдмонтона» это был дебютный сезон в роли самого главного, практически весь состав и персонал «Спартака» перетрясли полностью, надо было строить команду с нуля, что получается не у всех.

Борис Миронов Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Если критика Миронову и прилетала, то в основном за чрезмерную любовь к чекерам типа Данилы Квартальнова и почти тотальный игнор Василия Пономарёва, который вместо «Спартака» ковыряется в ВХЛ. Спартаковские болельщики периодически были недовольны из-за отрезков бледной игры, но им вообще сложно угодить. В целом «Спартак» занял примерно то место, которое и должен был.

За кем следить в плей-офф: пока что за ситуацией вокруг «Йокерита».

6. «Локомотив»

Чем удивили: блёклостью. Консенсусное мнение лета 2021-го обозначало «Локомотив» одним из главных фаворитов лиги. В Ярославле долго ждали, пока «базовые клубы» наиграются, а потом, как казалось, использовали место под потолком по полной, добавив к глубокому составу из своих воспитанников связку финалистов Шалунов — Буше. Казалось, такие трансферы и система Скабелки, идеально подходящая под плей-офф, дадут быстрый эффект.

Но всё оказалось не тем, что есть на самом деле. Новые приобретения заскучали, а Скабелка, по слухам, перекрутил гайки внутри. В «Локомотиве», возможно, и потерпели бы, но очень хотелось заполучить Игоря Никитина — так несколько лет назад после первых неудач в клубе кинулись на Дмитрия Квартальнова. В итоге «Локомотив» стал пропускать мало, но забивать лишь чуть-чуть больше. В довершение всех хоккейных причин свалилась нехоккейная — Рид Буше и так проваливал сезон, а оказалось, что он ещё и преступник.

За кем смотреть в плей-офф: за Максимом Шалуновым. Если слухи о том, что Шалунов ушёл из ЦСКА из-за разногласий с Никитиным, были верны, то интересно представить репродукцию картины «Не ждали» в ярославской раздевалке. Одному из самых высокооплачиваемых хоккеистов кровь из носу надо сыграть так, как в прошлом плей-офф, когда он забил чуть меньше шайб (12), чем набрал очков в этой регулярке (15).

5. «Северсталь».

Чем удивили: тем, что стали лишь пятыми. Шутка, которая почти что правда. Люди, которые в этом году удивлялись победной поступи «Северстали», как будто пропустили прошлый сезон или впервые услышали такое имя, как Андрей Разин. Да, Череповец летом потерял пару лидеров — но предыдущие годы показывали, что игроки, которые в командах Разина выходят на пик, вполне заменяемы. Кроме того, даже скромные ресурсы Череповца были использованы для того, чтобы взять легионеров, вполне ложившихся в тренерскую концепцию.

Андрей Разин Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

В ней Петунина, который потерялся в «Динамо», легко заменяет Кирилл Пилипенко, на которого все давно махнули рукой как на бесперспективного парня со странным характером — и вот он начинает класть шайбы одну из другой. Вратарь Шугаев за пару лет вырос от ВХЛ до олимпийской сборной. Клуб с минимально возможным бюджетом отставал от второго места лишь на очко, и в Череповце тоже могут быть недовольны приостановкой сезона.

За кем смотреть в плей-офф: за второй серией противостояния с «Динамо». Год назад «Северсталь» упустила победу буквально за три секунды до конца матча, вместо 2-1 получила 1-2 и потеряла инициативу в серии. Если вычесть голы в пустые ворота, все победы «Динамо» были минимальными, и есть ощущение, что за год Череповец понял механизмы взлома.

4. «Динамо»

Чем удивили: тем, что чуть сами всё не упустили. «Динамо» последних лет не было бы «Динамо», если бы посреди сезона не устроило загадочный внутренний замес с участием разнообразных генеральских советов, «гражданского» менеджмента команды и Андрея Сафронова. Слухи об обмене дорогостоящего Шипачёва чередовались с удивительными подписаниями типа вратаря Ивана Кульбакова, который сыграл за новый клуб лишь один матч.

Если абстрагироваться от этой истории, то вышел хороший сезон, который открыл хоккейному миру Дмитрия Рашевского. У «Динамо» впервые после негласной перестройки вокруг Шипачёва есть не одна атакующая тройка, хорошая глубина атаки и чёткая оборона. Но беспокоит ровно один компонент.

За кем смотреть в плей-офф: за вратарями. Ровно десять лет назад Александр Ерёменко стал MVP Кубка Гагарина. Есть немаленькая вероятность, что 41-летний ветеран снова пойдёт тащить бело-голубых, так как Иван Бочаров, кажется, так и не стал первым вратарём динамовской мечты. Ну а на следующий год слухи уже шлют в Москву канадского олимпионика Мэтта Томкинса.

3. ЦСКА

Чем удивили: унылостью. Некоторые игры ЦСКА в этом году было невозможно смотреть — и это не преувеличение. Когда команда Фёдорова выходила на игры с командами с игровой схемой типа «Сибири», казалось, что на льду две «Сибири», только одна из них поорганизованнее. Тренер, которого поставили в клуб ради «советского, атакующего хоккея» сделал атаку клуба даже более примитивной, чем она была.

Однако в последних матчах регулярки армейцы начали спурт — правда, обеспечен он был благодаря обороне, которая оставалась в порядке и по кадрам, и по организации игры. Помогло ещё и третье большинство в лиге (24,3% реализации), которое помогло скрыть дрянную игру «5 на 5» — меньше ЦСКА в равных составах забили четыре клуба вне зоны плей-офф. В этом плане потенциальяая серия с «Локо» будет праздником вратарской статистики — две шайбы за матч будут редкостью.

За кем смотреть в плей-офф: за Иваном Федотовым. Он возвращается из олимпийского Пекина героем и одним из кандидатов в новые русские вратари НХЛ. Вместе с ним из сборной приезжает половина атаки ЦСКА, которая показала на Играх, что будет, скорее, сдерживать соперника, чем сама создавать моменты. В этом году игра Федотова смотрится ещё контрастнее на фоне пока проваливающегося Рейдеборна.

2. «Йокерит»

Чем удивили: сыграли как настоящий топ-клуб. Всё время в КХЛ «джокеры», скорее, имитировали серьёзные амбиции, хотя и собирали серьёзный состав, но спокойно отпускали зажёгших лидеров даже в финансово скромные российские клубы. Финнам помог и уход базовых клубов, правда, два плей-офф испортил ковид: сначала остановка сезона после мощнейшей серии с «Локо», а потом безвольный слив тому же «Локо» во всех матчах на чужой площадке.

Фото: Неелов Ярослав, photo.khl.ru

Правда, несмотря на мощную игру, «Йокерит» даже со своим составом выглядит стереотипной «регулярочной» командой: много забивают, много пропускают, полагаются куда больше на индивидуальные действия, чем на командные. Учитывая высокий средний возраст, «джокеры» выглядят главным претендентом на сенсационное падение.

За чем смотреть в плей-офф: за международной политической обстановкой. Здесь без комментариев.

1. СКА

Чем удивили: тем, что выбрались на первое место. Вообще, вокруг СКА традиционно было больше околохоккея, чем хоккея: миллиард обменов, расторжений и подписаний, что снова вылилось в 49 заигранных игроков за неполный чемпионат. Периодические игровые кризисы, после которых обещали отставку Валерия Брагина ещё в ноябре, но он смог отодвинуть её на полтора месяца. Однако сил великолепной связки Кузьменко — Бурдасов и плотной обороны, которую Брагин строить умеет, всё-таки хватило на крохотный гандикап на промежуточном финише.

За кем смотреть в плей-офф: за Романом Ротенбергом. Вариант очевидный и самый интригующий. По понятным причинам публичное обсуждение фигуры нового босса в СКА превратилось в предсказуемое «позвольте сказать скромно, по-стариковски — вы гений». Многие позубоскалили над «Йозе Марино», которое моментально стало мемом, но более интересная цитата с первой пресс-конференции Романа Борисовича — та, где он рассказывал, что долгое время фактически находился «под лавкой».

И несмотря на солидную поддержку в лице того же Брагина, который никуда не ушёл, плюс других опытных помощников, бóльшую часть решений главному тренеру надо будет принимать самому. На территорию тактических игр большого хоккея Ротенберг пока не заходил — и как он проявит себя в этом, интересный вопрос.