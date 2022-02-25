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«Нэшвилл» вывел из обращения игровой номер Пекки Ринне. Это первый случай в истории клуба

«Нэшвилл» вывел из обращения игровой номер Пекки Ринне. Это первый случай в истории клуба
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«Нэшвилл Предаторз» провёл церемонию вывода из обращения игрового номера бывшего голкипера клуба Пекки Ринне.

Перед встречей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (2:1, бул.) под своды арены был поднят вымпел с 35-м номером, под которым финн выступал за «Предаторз».

«Нэшвилл навсегда будет моим домом. Я навсегда остаюсь игроком «Нэшвилл Предаторз».

Это большая честь. Я считаю, что мне очень повезло, потому что в нашей команде было много великих игроков. Я понимаю, что удача была на моей стороне, и я смог так долго играть здесь, и за это хочу поблагодарить и генерального менеджера Дэвида Пойла. Он верил в меня, дал мне шанс, я смог провести здесь столько лет. У меня появилась связь с клубом и городом. Поэтому я здесь.

Игроки клуба продолжают считать меня одним из них. Это очень много для меня значит. Команда — это семья. Это очень важно», — цитирует Ринне официальный сайт НХЛ.

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