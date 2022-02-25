Сятери: где олимпийская медаль? Она в безопасности дома

Вратарь «Сибири» Харри Сятери рассказал о прошедших Олимпийских играх 2022 года и прокомментировал подготовку к плей-офф Кубка Гагарина.



«Как встретили в команде? Только поддерживали, поздравляли. Очень здорово вернуться снова в работу. И все парни тоже рады. Конечно, были большие эмоции, отсюда, соответственно, празднования. Но сейчас я полностью сосредоточен на плей-офф, пару дней отдыха вполне хватило.



В первом раунде „Сибирь“ сыграет с тройкой Маннинена: важнее, что они знают меня или я их? Сложно сказать, чьи знания лучше. Они очень классные игроки, вся тройка. Мы постараемся сделать всё, чтобы победить. У „Салавата“ финский тренер, финские игроки. Досконально я ещё не разбирал соперника, но наверняка что-то из финской системы хоккея в „Салавате“ будет.



Где олимпийская медаль? Она в безопасности дома в Тампере.



Как переживал ковидные ограничения? Все эти ковидные ограничения — это не очень хорошо. Но я знал, к чему готовиться, поэтому заранее подготовился. После Олимпиады не взвешивался, поэтому не знаю, похудел или нет. Но находил, что поесть», — передаёт слова Сятери корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.