«С нетерпением жду встречи с вами». Амиров ответил хоккеистам «Торонто» на видеообращение

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров поблагодарил хоккеистов «Торонто Мэйпл Лифс» за поддержку. Напомним, ранее стало известно об обнаружении опухоли головного мозга у 20-летнего игрока.



«Ребята, большое спасибо за вашу поддержку. С нетерпением жду скорой встречи с вами», — сказал Амиров в «сториз» в «Инстаграме».



Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что у Амирова, выбранного командой в первом раунде (под общим 15-м номером) на драфте НХЛ 2020 года и выступающего в аренде за «Салават Юлаев», была диагностирована опухоль головного мозга.



В досрочно завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Амиров принял участие в 10 матчах, в которых набрал 3 (1+2) очка. Форвард не играл с 3 января.