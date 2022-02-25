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«С нетерпением жду встречи с вами». Амиров ответил хоккеистам «Торонто» на видеообращение

«С нетерпением жду встречи с вами». Амиров ответил хоккеистам «Торонто» на видеообращение
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Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров поблагодарил хоккеистов «Торонто Мэйпл Лифс» за поддержку. Напомним, ранее стало известно об обнаружении опухоли головного мозга у 20-летнего игрока.

«Ребята, большое спасибо за вашу поддержку. С нетерпением жду скорой встречи с вами», — сказал Амиров в «сториз» в «Инстаграме».

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что у Амирова, выбранного командой в первом раунде (под общим 15-м номером) на драфте НХЛ 2020 года и выступающего в аренде за «Салават Юлаев», была диагностирована опухоль головного мозга.

В досрочно завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Амиров принял участие в 10 матчах, в которых набрал 3 (1+2) очка. Форвард не играл с 3 января.

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